Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» (1:4).

Олег Браташ globallookpress.com

«Мы думаем о завтрашнем дне. Но вы видели, что у нас был недокомплект состава. Тем не менее играли теми, кто был. Хоть у нас не хватило людей даже по количеству. Но такая ситуация сложилась. Мы на это ничего не списываем.

Дебют новичков вы увидите, когда они появятся. Я не знаю все юридические и логистические тонкости. Они должны сначала прибыть в команду, всё оформить по документам. Тогда сможем их ставить на матчи.

Думаете, мы хотим и дальше проигрывать? Мы делаем всё, чтобы эту серию прервать. Но пока не получается», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

После седьмого поражения подряд «Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице.