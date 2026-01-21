Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ высказался о поражении в матче с «Ак Барсом» (1:4).

Олег Браташ
Олег Браташ globallookpress.com

«Мы думаем о завтрашнем дне.  Но вы видели, что у нас был недокомплект состава.  Тем не менее играли теми, кто был.  Хоть у нас не хватило людей даже по количеству.  Но такая ситуация сложилась.  Мы на это ничего не списываем.

Дебют новичков вы увидите, когда они появятся.  Я не знаю все юридические и логистические тонкости.  Они должны сначала прибыть в команду, всё оформить по документам.  Тогда сможем их ставить на матчи.

Думаете, мы хотим и дальше проигрывать?  Мы делаем всё, чтобы эту серию прервать.  Но пока не получается», — цитирует Браташа «Матч ТВ».

После седьмого поражения подряд «Адмирал» занимает последнее место в турнирной таблице.