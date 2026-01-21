Во Владивостоке состоялся очередной матч регулярного чемпионата КХЛ, в котором встретились местный «Адмирал» и казанский «Ак Барс». Победу со счетом 4:1 одержали гости из Казани.

Первый период закончился ничьей 1:1. «Ак Барс» открыл счет благодаря голу форварда Алексея Пустозерова, а «Адмирал» ответил точным броском Степана Старкова. Во втором периоде команда из Казани продолжила доминировать. Сначала Митчелл Миллер, игрок обороны «Ак Барса», забросил шайбу, установив новый рекорд клуба по количеству голов, забитых защитниками.

Затем Семен Терехов добавил еще одну шайбу в ворота соперника. В заключительной части матча Кирилл Семенов укрепил преимущество «Ак Барса», забив четвертый гол. Этот успех стал для команды еще одним подтверждением их силы и мастерства.

Кроме того, матч стал значимым событием для главного тренера «Ак Барса» Анвара Гатиятулина, который провел свою 500-ю игру в лиге.