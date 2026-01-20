Вице‑президент КХЛ по развитию Валерий Каменский высоко оценил игру российского нападающего «Тампы» Никиты Кучерова.

Никита Кучеров — нападающий «Тампа-Бэй» globallookpress.com

«Никита каждый сезон подтверждает свое мастерство и свой класс. Подтверждает свои лидерские качества и то, что он умеет делать — забивать, отдавать. Естественно, нас это радует, как и его болельщиков.

Никита играет на самом высоком уровне. Пожелаю ему дальнейших успехов, и чтобы он набирал как можно больше очков», — сказал Каменский «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне Кучеров провел за «Тампу» 43 матча, забросил 24 шайбы и сделал 46 голевых передач.