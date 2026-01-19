Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о матче против «Северстали»(5:4 Б).

Вячеслав Козлов
Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хорошо начали игру, повели по счету, контролировали до определенного момента.  Какую игру уже мы ведем в счете и не можем довести до конца.  Матч тяжело начался, мы достаточно грамотно играли, обороняться было тяжело, но повели.  Думаю, это психология.  К сожалению, не смогли довести игру до победы (в основное время).  Но молодцы, что выиграли по буллитам.  Потому что постоянно проигрывать… Я вижу, что ребята уже в отчаянии были.

С утра попросил ребят абстрагироваться от того, сколько мы проиграли.  Это всегда давит.  Но через это нужно пройти и уметь играть под давлением.  Надеюсь, что после этой игры мы будем становиться лучше.  Такое преимущество мы не должны отдавать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

В активе «Динамо» теперь 57 очков.  Москвичи идут пятыми в Западной конференции.  «Северсталь» (64) — первая.