Главный тренер московского «Динамо» Вячеслав Козлов высказался о матче против «Северстали»(5:4 Б).

Вячеслав Козлов globallookpress.com

«Хорошо начали игру, повели по счету, контролировали до определенного момента. Какую игру уже мы ведем в счете и не можем довести до конца. Матч тяжело начался, мы достаточно грамотно играли, обороняться было тяжело, но повели. Думаю, это психология. К сожалению, не смогли довести игру до победы (в основное время). Но молодцы, что выиграли по буллитам. Потому что постоянно проигрывать… Я вижу, что ребята уже в отчаянии были.

С утра попросил ребят абстрагироваться от того, сколько мы проиграли. Это всегда давит. Но через это нужно пройти и уметь играть под давлением. Надеюсь, что после этой игры мы будем становиться лучше. Такое преимущество мы не должны отдавать», — приводит слова Козлова «Матч ТВ».

В активе «Динамо» теперь 57 очков. Москвичи идут пятыми в Западной конференции. «Северсталь» (64) — первая.