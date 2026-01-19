Главный тренер «Амура» Александр Андриевский поделился мнением о поражении своей команды в матче КХЛ против «Металлурга» (3:4).

Александр Андриевский globallookpress.com

«Мы провели неплохой матч. Хотя проиграли, но я хотел бы все равно похвалить ребят. Да, у нас что‑то не получается. Да, в последнее время слишком много поражений. Но есть содержание игры. Есть моменты для того, чтобы побеждать. Парни этого хотят. Они стараются. Ну нас нет безразличных. А это самое главное.

Понятно, что хочется побеждать в каждом матче. К сожалению, сейчас у нас и график нелегкий, и все накладывается одно на другое. Но повторю — безразличных у нас в команде нет. И победы не за горами, как я думаю», — передает слова Андриевского «Матч ТВ».

После этого матча «Амур» занимает 9-е место в таблице Востока с 39-ю очками в активе. В следующем поединке хабаровчане вновь сыграют против «Металлурга» 24-го января.