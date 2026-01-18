Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников высказался о возможном уходе российского нападающего Артемия Панарина из «Нью-Йорк Рейнджерс».

Артемий Панарин — нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» globallookpress.com

«Панарин — звезда, заслуженный человек. Он пригодится любой команде. Ему все равно, где играть, он технически на голову выше практически всей НХЛ.

Бучу подняли, а смысла я не понимаю. Великий игрок, который будет играть везде, потому что технически он сильнее большинства в лиге. 34 года — самый расцвет в НХЛ», — сказал Кожевников «Матч ТВ».

Ранее в СМИ сообщали о том, что руководство «Нью-Йорк Рейнджерс» не будет предлагать новый контракт Панарину. В нынешнем сезоне россиянин провел за команду 48 матчей, забросил 18 шайб и сделал 36 голевых передач.