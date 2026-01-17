Главный тренер «Спартака» Алексей Жамнов прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (0:1) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Жамнов globallookpress.com

«Почему мало голов и моментов? Я связываю это с нашим настроем, у нас не было эмоций, которые были в предыдущей игре. Той злости и нацеленности на ворота. Хлеб нападающих — туда лезть и создавать моменты, а в этом матче было много игры по периметру. Я хотел бы извиниться перед нашими болельщиками, надеюсь, в дальнейшем всё будет лучше», — приводит слова Жамнова «Матч ТВ».

«Спартак» с 51 баллом занимает восьмое место в Западной конференции.