Голкипер «Нефтехимика» Ярослав Озолин установил новый клубный рекорд, проведя самую длинную «сухую» серию в истории команды.

Ярослав Озолин globallookpress.com

Вратарь пропустил гол от соперника на 59-й минуте матча регулярного чемпионата против «Сибири», который завершился со счетом 3:1. Озолин не пропускал шайбы в течение девяти периодов, начиная с шестой минуты второго периода игры с «Адмиралом».

По данным пресс-службы КХЛ, «сухая» серия Озолина составила 213 минут и 34 секунды. Предыдущий рекорд принадлежал Илье Ежову, который в сезоне 2017/2018 не пропускал шайбы 169 минут и 5 секунд. Эта серия стала 17-й по продолжительности в истории КХЛ и второй по длительности в сезоне 2025/2026.

Ярослав Озолин стал 25-м вратарем в истории КХЛ, чья «сухая» серия превысила 200 минут. Среди них Илья Сорокин занимает лидирующую позицию с шестью такими сериями.