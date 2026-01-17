Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков может сменить клубную прописку.  Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин.

Иван Кульбаков
Иван Кульбаков globallookpress.com

«По моей информации, "Трактор" ведет переговоры с "Торпедо" об обмене Ивана Кульбакова.  Но запрашиваемая компенсация смущает челябинцев», — сказал Хайруллин.

В нынешнем сезоне Кульбаков провел за «Торпедо» 20 матчей, отразил 90.1% бросков при коэффициенте надежности 3.17.

Ранее сообщалось о том, что нижегородский клуб один из претендентов на приобретение нападающего «Адмирала» Павла Шэна.