Голкипер «Торпедо» Иван Кульбаков может сменить клубную прописку. Об этом сообщает журналист СЭ Артур Хайруллин.
«По моей информации, "Трактор" ведет переговоры с "Торпедо" об обмене Ивана Кульбакова. Но запрашиваемая компенсация смущает челябинцев», — сказал Хайруллин.
В нынешнем сезоне Кульбаков провел за «Торпедо» 20 матчей, отразил 90.1% бросков при коэффициенте надежности 3.17.
Ранее сообщалось о том, что нижегородский клуб один из претендентов на приобретение нападающего «Адмирала» Павла Шэна.