Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о поражении своей команды в матче КХЛ против «Авангарда» (1:2).

Игорь Никитин — главный тренер ЦСКА globallookpress.com

«Авангард заслужил победу. А у нас не получилось сыграть весь матч целиком на уровне. Были моментами провалы, которые привели к поражению. Но сама игра хорошая, и на таком сопернике мы увидели, кто на что способен.

Почему не получилось хорошо сыграть в первом и третьем периодах? Когда мы были не на 100 процентов в фокусе, то инициатива переходила к сопернику. Ребята там мастеровитые, опытные. К сожалению, мы давали им эту инициативу, чтобы потом забивать. поэтому и говорю, что не получилось целостной игры.

Почему сменил Гамзина на Самонова? Мы на перспективу посмотрели. В игре может все случиться, и каждый из голкиперов должен быть готов. Как вот вышел Самонов, потом Гамзин вернулся. Это нужно взять в актив, как опыт. И парни с этим справились», — передает слова Никитина «Матч ТВ».

После этого матча ЦСКА занимает 6-е место в таблице Запада с 54 очками в активе. В следующем поединке армейцы сыграют против «Барыса» 17-го января.