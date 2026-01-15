Защитник «Локомотива» Мартин Гернат прокомментировал поражение своей команды от «Торпедо» (0:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Мартин Гернат globallookpress.com

«Почему в первый период ваша команда так плохо вошла? Я думаю, мы не были готовы к этой игре, это главная причина поражения. В первом периоде мы почти не бросали, дали сопернику забить два гола. Мы потеряли этот период, нам было трудно вернуться.

Ключевой момент — третья шайба? Да, когда у тебя шанс за шансом, но ты не реализовываешь их, а потом получаешь шайбу в свои ворота, очень тяжело совершить камбэк.

Два поражения от "Торпедо" в нынешнем сезоне? Не думаю, что это связано именно с силой оппонента. Нам нужно быть всегда готовыми к любому сопернику. Мы отдыхали пять дней перед этой игрой и оказались к ней не готовы.

Смотрим ли сейчас на расстановку сил в таблице Западной конференции? Нет, я не смотрю. Фокусируюсь только на своей команде. Сейчас команде нужно сделать скачок в плане результатов и начать побеждать в тяжелых играх, — цитирует Герната "Матч ТВ".

"Локомотив" с 61 баллом занимает второе место в Западной конференции.