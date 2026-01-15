Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин прокомментировал победу своей команды над «Амуром» (5:3) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Анвар Гатиятулин
Анвар Гатиятулин globallookpress.com

«Перед игрой говорили, что специфика игр на Дальнем Востоке отличается, учитывали наше состояние, этому уделяли особое внимание.  У нас было менее двух суток на подготовку, предыдущий матч был во вторник вечером, а в четверг уже играли в Хабаровске.  Нужно было поставить голову на место.  При этом важно было победить, потому что в том матче не удалось забить ни разу.  Сыграли на характере, проявили самоотверженность, несмотря на наше физическое состояние, и одержали победу.  Ребят просили сыграть рационально: где нужно было — включали скорости, создавали опасные моменты», — приводит слова Гатиятулина «Матч ТВ».

«Ак Барс» с 62 очками занимает второе место в Восточной конференции.