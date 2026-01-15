Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов прокомментировал уход Жерара Галлана с поста главного тренера «Шанхайских Драконов».

Жерар Галлан globallookpress.com

«Скажется ли на имидже КХЛ уход Галлана из "Шанхайских Драконов"? А чего вы так за него переживаете? Ну, не доработал… Команда неплохо начала, но все специалисты понимали, что без предсезонки будет провал. Всё‑таки КХЛ — другая лига, где есть большая предсезонная подготовка и много чего еще. Наверное, Галлан не сумел справиться с новыми реалиями. Но думаю, найдут для "Драконов" нового тренера», — цитирует Фетисов «Матч ТВ».

«Шанхайские Драконы» набрали 43 очка и занимают 9-е место в турнирной таблице Западной конференции.