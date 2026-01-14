Нападающий «Шанхайских Драконов» Нейт Сукезе поделился ожиданиями от предстоящего матча против СКА в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Когда играешь против команды, которая рядом с тобой в таблице, против соперника, которого догоняешь, отдача должна быть всегда выше. Тем более мы в одном городе и боремся за одну и ту же цель — попасть в плей-офф. Думаю, у нас есть должок после прошлой игры. Тогда был отличный матч — вплоть до последних 18 секунд, когда они забили. Вот в этом сейчас и разница: наш процесс очень хороший, но в нескольких матчах мы всё ещё остаёмся без результата. Надеюсь, сегодня это наконец изменится», — цитирует Сукезе пресс-служба «Драконов».

«Шанхай» с 43 очками занимает 9-е место в Западной конференции.