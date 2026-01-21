В среду, 21 января, «Сочи» примет на своем льду череповецкую «Северсталь» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

11' Адам Лишка («Северсталь») исполнил сольный проход, выкатил на ворота, но переиграть Павела Хомченко («Сочи») не смог.

10' Игорь Швырёв («Сочи») наказан двумя минутами штрафа за опасную игру высоко поднятой клюшкой.

09' Данил Аймурзин («Северсталь») включил высокий прессинг и отобрал шайбу в чужой зоне, но Александр Скоренов («Северсталь») не смог воспользоваться передачей партнера.

08' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 0:2! Давид Думбадзе! Никита Камалов бросил по воротам от синей линии, а Давид Думбадзе был первым на добивании и проткнул шайбу в цель!

07' Константин Шостак («Северсталь») поймал шайбу в ловушку после дальнего броска от Тимура Хафизова («Сочи»).

06' Тимофей Давыдов («Северсталь») опасно бросил низом от правого борта, Павел Хомченко («Сочи») отбил щитками.

05' Г-ООООООООО-Л! «Северсталь» — 0:1! Михаил Ильин! Иоаннис Калдис отдал быструю передачу в правый круг вбрасывания, а Михаил Ильин оттуда точно бросил в ближний угол!

03' Тимур Хафизов («Сочи») наказан малым скамеечным штрафом за подножку. Первое большинство в матче у «Северстали»!

03' Александр Скоренов («Северсталь») активно сражался на пятаке и отправил шайбу в ворота, но так как сделал это коньком, ее отменили!

02' Жан-Кристоф Боден («Сочи») опасно накатывал на ворота с партнерам, но его передача была прервана вратарем.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Сочи» — «Северсталь» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

19:28 Главные действующие лица появляются на стадиона «Большой». Звучит гимн Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

19:20 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

19:15 Судейская бригада матча «Сочи» — «Северсталь»: главные судьи — Лаврентьев Антон и Светилов Алексей, линейные судьи — Зайцев Валентин и Чернышёв Александр.

19:10 Сегодняшний матч пройдет в Сочи на ледовом стадионе «Большой».

19:00 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между представителями Западной конференции — «Сочи» и «Северсталью». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Сочи»: Хомченко Павел, Мачулин Василий, Волков Артём, Эллис Макс, Хафизов Тимур, Попов Сергей, Николаев Илья, Хёфенмайер Ноэль, Дедунов Павел, Боден Жан-Кристоф, Бикмуллин Рафаэль, Сушко Илья, Кэмерон Ли, Поляков Николай, Башкиров Данил, Кагарлицкий Дмитрий, Уткин Дмитрий, Швырёв Игорь, Аврамов Фёдор.

«Северсталь»: Шостак Константин, Грегуар Томас, Калдис Иоаннис, Танков Кирилл, Аймурзин Данил, Ильин Михаил, Буренов Николай, Давыдов Тимофей, Лишка Адам, Абросимов Руслан, Квочко Илья, Ващенко Григорий, Камалов Никита, Чебыкин Николай, Иванцов Илья, Скоренов Александр, Фомин Макар, Грудинин Владимир, Думбадзе Давид, Подшивалов Иван, Рейнгардт Илья.

«Сочи»

«Сочи» плохо выступает в нынешнем сезоне и является аутсайдером Западной конференции. В данный момент «леопарды» занимают последнюю строчку в своей конференции, отставая от зоны плей-офф на 19 очков. Разница заброшенных и пропущенных шайб сильно минусовая — 95:151.

В пяти последних матчах у сочинского клуба всего одна победа — добыта она в матче против санкт-петербургского СКА (2:1). Остальные встречи были проиграны в основное время: московскому «Динамо» (0:3), тольяттинской «Ладе» (1:4), магнитогорскому «Металлургу» (0:9) и снова «Ладе» (0:4).

«Северсталь»

«Северсталь» в нынешнем сезоне выступает выше всяческих похвал и занимает заслуженное первое место в турнирной таблице Западной конференции. Лидерство череповецкого клуба пока не очень уверенное, так как всего в одном турнирном балле от него находится минское «Динамо».

В трех последних матчах «Северсталь» добыла всего одну победу, обыграв как раз-таки минских «зубров» со счетом 6:4. Остальные два матча были проиграны: Сибири (2:3) и московскому «Динамо» в серии буллитов (4:5). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «Северстали» — 145:121.

Личные встречи

Между собой эти команды играют довольно часто, так как обе представляют Западную конференцию. В нынешнем календарном году они еще не играли, а вот в прошлом встречались четыре раза — все матчи выиграл череповецкий клуб, правда, в основное время трижды была зафиксирована ничья. Последняя очная дуэль завершилась викторией Северстали со счетом 4:3 в овертайме.