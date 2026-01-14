Главный тренер «Металлурга» Андрей Разин высказался о крупной победе своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (9:0).

Андрей Разин — главный тренер «Металлурга» globallookpress.com

«Сложно комментировать такие матчи. Нас — с победой. Не было ли чувства, что вратарь "Сочи" сейчас сделает 60 сейвов и матч получится тяжелым? Наоборот, был виден недонастрой у ребят. И эта нереализация состояла из того, что был очень медленный хоккей в нашем исполнении. Шайба практически не ходила, мы очень долго думали. Поэтому эти четыре большинства ушли в никуда. А потом мы заиграли, и стало лучше.

Взвинтили скорости, и соперник просто не успевал? Я не хочу говорить плохо о команде соперника. Просто сегодня мы намного выше классом.

Почему отсутствовал Маклюков? У нас из лимитчиков Сиряцкого нет, там два нападающих. И сейчас трогать какую‑то тройку не хочется. Тем более Андрюха Козлов не в очень хорошей форме после травмы. Он только набирает ее. Можно было бы и Федорова поставить, и Козлову дать больше поиграть. Но пока так. Из‑за этого и Полтавчука ставим, тем более игры позволяют. И даем ведущим защитникам передохнуть», — цитирует Разина «Матч ТВ».

После этого матча «Металлург» занимает 1-е место в таблице Востока с 72 очками в активе. В следующем поединке команда встретится с «Адмиралом» 17-го января.