В среду, 14 января, магнитогорский «Металлург» примет «Сочи» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

20' Перерыв. Владеет «Металлург» преимуществом и заслуженно ведёт в счете.

20' В полном составе играет «Сочи».

19' Бросок Пресса с центра зоны атаки «Металлурга», поймали шайбу на себя защитники гостей.

18' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Рафаэль Бикмуллин.

17' В полном составе играет «Сочи».

17' Вывели шайбу из своей зоны игроки «Сочи» в меньшинстве.

16' Расставились в большинстве хоккеисты «Металлурга» в зоне атаки.

15' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за задержку соперника клюшкой удален Илья Сушко.

14' Позиционная атака «Металлурга», тщательно хозяева готовят угрозу воротам «Сочи».

13' «Сочи» в атаке, но довести дело до угроз воротам «Металлурга» не получается.

12' В полном составе играет «Сочи».

11' Дмитрий Силантьев пробовал с острого угла поразить ворота «Сочи», внимательно в рамке гостей действует Хомченко.

10' Удаление у «Сочи», за задержку клюшки соперника удален Уилл Биттен.

10' В среднем темпе развивается игра.

09' Захватили сочинцы инициативу, вынуждены защищаться хозяева.

08' Поляков бросал с близкого расстояния от ворот «Металлурга», но защитник хозяев Орехов клюшку подставив переправил шайбу за пределы площадки.

07' Позиционная атака «Сочи», внимательно обороняются магнитогорцы.

06' Быстрая атака «Металлурга», Толчинский вылезал с шайбой на пятак «Сочи» и столкнулся с вратарем Хомченко.

05' Встрепенулись гости после пропущенной шайбы и пробуют атаковать.

04' Гооол! 1:0. Наброс Робина Пресса от синей линии зоны атаки «Металлурга», закрыт был обзор у вратаря гостей Хомченко, шайба беспрепятственно в сетку залетела.

04' В полном составе играет «Сочи».

04' Один на один с вратарем «Металлурга» в меньшинстве убежал Боден, но переиграть вратаря хозяев Илью Набокова не сумел.

03' Силантьев в касание завершал розыгрыш большинства «Металлурга», но шайба мимо створа ворот пролетела.

02' Удаление у «Сочи», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Данил Башкиров.

02' Валерий Орехов бросал с близкого расстояния в створ ворот «Сочи», выручил гостей вратарь Хомченко.

01' Бросок Паливко от синей линии «Сочи», зафиксировал шайбу вратарь гостей Павел Хомченко.

01' Матч начался! Стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Сочи».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнется!

16:50 Матч пройдет на «Арене-Металлург» в Магнитогорске, вмещающей 7700 зрителей.

16:40 Главными судьями матча будут Евгений Кочетов из Санкт-Петербурга и Владимир Мочалов из Москвы.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Металлурга» Телеграм ХК «Металлург»

«Металлург»: Набоков, Паливко — Пресс, Ткачев — Канцеров — Силантьев; Яковлев — Орехов, Вовченко — Барак — Толчинский; Хабаров — Минулин, Михайлис — Исхаков — Петунин; Полтавчук, Коротков — Джонсон — Коробкин; Козлов.

Стартовый состав «Сочи» В контакте ХК «Сочи»

«Сочи»: Хомченко, Волков — Мачулин, Венгрыжановский — Хафизов — Попов; Хёфенмайер — Николаев, Кагарлицкий — Бикмуллин — Биттер; Ли — Сушко, Уткин — Башкиров — Поляков; Малышев, Аврамов — Боден — Дедунов, Максимов.

Личные встречи

В нынешнем сезоне команды успели провести 1 игру в рамках регулярного сезона КХЛ. 17 декабря в Сочи победил «Металлург» со счетом 1:6.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 22 матча. В 14 играх победил «Металлург» в основное время, в 4 «Сочи». В овертаймах победа оба раза оставалась за «Металлургом». В серии буллитов 2 победы у «Металлурга».