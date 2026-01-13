Агент нападающего «Динамо» Никиты Гусева Александр Черных высказался о будущем форварда.

Никита Гусев
Никита Гусев globallookpress.com

«Пока никаких телодвижений нет.  Он не робот и не печатает голы без остановки.  Мы помним, что и у других именитых хоккеистов такое случается.  Тот же Александр Великий — много затиший было, но сейчас всё продолжается.  Есть человеческий фактор, который не всегда позволяет набирать очки.  Уверен, что у Никиты будет всё хорошо.  На сегодняшний день никаких намеков на уход из "Динамо" не было», — приводит слова Черныха «Матч ТВ».

В настоящий момент Гусев связан контрактом с «Динамо» до конца текущего сезона.  В последних семи встречах он забил только один гол и сделал один ассист.