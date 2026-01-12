«Сибирь» и «Спартак» совершили обмен игроками, в результате которого новосибирская команда усилилась 28-летним нападающим Павлом Ткаченко.  Срок действия его контракта с «Сибирью» рассчитан до конца сезона 2026/2027.  «Спартак» получил финансовое вознаграждение в рамках сделки.  Об этом информирует пресс-служба «Сибири».

Павел Ткаченко
Павел Ткаченко spartak.ru

Павел Ткаченко — выпускник новосибирской хоккейной школы.  Его профессиональная карьера началась в 2013 году в составе «Сибирских Снайперов», где он провёл 201 матч и набрал 124 (49+75) очка.

В сезоне 2016/2017 Ткаченко дебютировал в КХЛ, выйдя на лед в составе «Сибири» в матче против СКА.  Свой первый гол в КХЛ он забил 30 сентября 2018 года, поразив ворота «Витязя».  За «Сибирь» Павел провел 64 матча и заработал 6 (2+4) очков.