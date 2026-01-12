Традиционно КХЛ на своем сайте определила лучших игроков в каждой линии и новичка по итогам ушедшей недели.

Прохор Полтапов globallookpress.com

Лучшим голкипером стал Семен Вязовой из «Салавата Юлаева», который одержал со своим клубом три победы в тех игра с коэффициентом надежности 1,01 и 95,59% отраженных бросков.

Лучшим защитником признали Мартина Герната из ярославского «Локомотива». В двух играх у него 5 (3+2) очков и показатель полезности «+4».

Сильнейшим форвардом выбрали Прохор Полтапов из ЦСКА, который в 3 играх забросил 4 шайбы и сделал одну голевую передачу при показателе полезности «+4».

И наконец лучшим новичков стал защитник Иван Патрихаев (ЦСКА), набравший 1 (0+1) очко в трёх матчах с показателем полезности «+2».