Нападающий ЦСКА Максим Соркин поделился ожиданиями от матча со «Спартаком» в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Максим Соркин globallookpress.com

«Конечно, нам будет сложно против "Спартака". У них хорошая, сильная команда, достаточно мастерства, чтобы реализовывать свои моменты. Готовимся, соответствующе настраиваемся, потому что это дерби. Мы не смотрим на результат прошлой игры, и не сказал бы, что она была легкой для нас, даже если смотреть на счет», — цитирует Соркина «Матч ТВ».

Матч между командами состоится 11 января на «ЦСКА Арене» в Москве. Начало встречи — в 18:00 мск.

ЦСКА с 52 очками занимает 5-е место в Западной конференции, «Спартак» с 49 баллами занимает 8-ю строчку в турнирной таблице.