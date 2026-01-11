Нападающий «Спартака» Адам Ружичка высказался о поражении своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против ЦСКА (1:2).

Адам Ружичка — нападающий «Спартака» globallookpress.com

«Тяжелая игра. Проиграли с разницей в одну шайбу. Всё было на тоненького. Нам нужно хорошо играть все 60 минут. Тогда это будет давать результат.

Можно ли сказать, что против ЦСКА было играть труднее, чем против других соперников по КХЛ? Нет, я так не скажу. Это для нас рядовой матч. Другое дело, что нам нужно не терять фокус по ходу встречи», — приводит слова Ружички «Матч ТВ».

После этого матча «Спартак» занимает 8-е место в таблице Запада с 49-ю очками в активе. В следующем поединке команда встретится с московским «Динамо» 14-го января.