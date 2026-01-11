Защитник «Трактора» Андрей Прибыльский прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Сибири» (4:1).

Андрей Прибыльский — защитник «Трактора» globallookpress.com

«Поначалу тяжело входили в игру, но со второго периода начали больше контролировать ход встречи. Повезло, что забили третий гол, разрядили обстановку и довели дело до конца. ⠀

"Трактор" сумел удержать преимущество, в чем секрет концентрации? Да ничего особенного. Нам нужно подниматься в таблице, поэтому так и происходит. Стали надежнее играть в обороне. Осталось чуть-чуть — 20 матчей до плей-офф. Нужно как можно выше подниматься и ещё строже играть в обороне.

Как удаётся находить силы и добавлять в концовке игры? У нас сейчас дополнительно идёт велосипед на тренировках, за счёт этого хватает сил на третий период. Зал добавляет, плюс психологическая устойчивость, поэтому удаётся прибавлять в концовке. ⠀

Команде удалось найти свою игру? Да, потихоньку находим свою игру. Ещё не всё идеально, но победная серия важна для уверенности. Надеюсь, так и будет продолжаться», — сказал Прибыльский Чемпионату.

После этого матча «Трактор» занимает 5-е место в таблице Востока с 48-ю очками в активе. В следующем поединке челябинцы сыграют против «Автомобилиста» 14-го января.