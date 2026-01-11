В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матч между челябинским «Трактором» и новосибирской «Сибирью».  Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).

Андрей Светлаков
Андрей Светлаков hctraktor.org

У «Трактора» отличились Андрей Светлаков (дважды), Виталий Кравцов и Василий Глотов, забивший гол в пустые ворота.  За «Сибирь» шайбу забросил Даниил Валитов.

На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 45 матчей.  «Трактор» расположился на пятой строчке, заработав 48 очков после того же количества игр.