В регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги завершился матч между челябинским «Трактором» и новосибирской «Сибирью». Челябинский клуб одержал победу со счетом 4:1 (1:0, 1:1, 2:0).
У «Трактора» отличились Андрей Светлаков (дважды), Виталий Кравцов и Василий Глотов, забивший гол в пустые ворота. За «Сибирь» шайбу забросил Даниил Валитов.
На данный момент «Сибирь» занимает девятое место в Восточной конференции КХЛ, имея в активе 39 очков после 45 матчей. «Трактор» расположился на пятой строчке, заработав 48 очков после того же количества игр.