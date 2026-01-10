Главный тренер «Нефтехимика» Игорь Гришин прокомментировал победу своей команды над «Адмиралом» (4:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Гришин globallookpress.com

«Эта игра была похожа на предыдущую игру с "Адмиралом" (3:2 Б). Мы владели инициативой, создали много моментов в первом периоде. Не смогли их реализовать. А в конце первого периода еще и пропустили неудачно на последней минуте. Второй период получился, как и в прошлом матче, равным, туда‑сюда.

Ну, а во втором перерыве мы спокойно поговорили с ребятами. Сказали, что не надо обращать внимание на счет. Нужно изменить это стечение обстоятельств. К счастью, Дамир забил неожиданный гол. Такие шайбы в таких матчах очень нужны. Вроде создаем голевые моменты, и они не заходят. А тут вдруг неожиданный бросок, и она заходит.

Это дало нам энергию, и ребята — молодцы, этим воспользовались, довели до победы», — приводит слова Гришина «Матч ТВ».

«Нефтехимик» с 47 очками занимает 5-е место в Восточной конференции.