Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Нефтехимика» (2:4) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Радует одно — поступательное движение в плане улучшения организации нашей командной игры. К сожалению, это сегодня не дало результата.

Чего не хватило в третьем периоде? Я не считаю, что наша команда держалась. Она хорошо играла. Мы по броскам выиграли во втором периоде. Играли как минимум не хуже соперника. И в третьем периоде то же самое. Скажем так, пропущенные голы не вытекали из логики игры», — приводит слова Браташа «Матч ТВ».

«Адмирал» с 34 очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.