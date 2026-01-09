Агент Александр Черных, представляющий интересы нападающего «Локомотива» Александра Радулова, прокомментировал продление контракта между сторонами.

Александр Радулов globallookpress.com

«Продление контракта "Локомотива" с Радуловым — это инициатива клуба. Они сами вышли с одним предложением. Думаю, такой игрок один в лиге, поэтому их желание очевидно», — цитирует Черных «Матч ТВ».

Ранее стало известно, что ярославский клуб продлил контракт с 39-летним форвардом до конца сезона-2026/2027.

Радулов перешел в «Локомотив» в 2024-м году. Вместе с ярославцами хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина 2025 года и стал лучшим игроком розыгрыша плей-офф турнира.

В нынешнем сезоне на счету нападающего 38 (19+19) очков в 44 встречах.