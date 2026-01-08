Хоккейный эксперт Леонид Вайсфельд считает, что нападающий Евгений Кузнецов принесет пользу «Салавату Юлаеву».

Евгений Кузнецов hcsalavat.ru

«Мне кажется, что столько разговоров о Кузнецове, потому что завышенные ожидания от его игры. Нужно понимать, что он может исполнить. Но в то же время партнеры должны отрабатывать за него в обороне, он не самый быстрый. Если ты отдаешь себе в этом отчет, то он может принести пользу.

Это актуально для любого тренера. Такое ощущение, что в Магнитогорске были постоянно чем‑то недовольны в ситуации в Кузнецовым. Они ждали, что он будет бежать как Павел Буре, что ли?

В "Салавате" много молодых, которые за тебя добегут. И такой опытный игрок нужен молодой команде. Так что определенный смысл в приглашении Кузнецова в "Салават" есть», — сказал Вайсфельд «Матч ТВ».

Напомним, что 8-го января Кузнецов дебютировал за «Салават Юлаев» в матче КХЛ против «Автомобилиста» (4:1). В этом поединке форвард отметился результативной передачей.