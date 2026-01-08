«Салават Юлаев» с 42 баллами закрепился на 7-м месте Восточной конференции, «Автомобилист» с 49 баллами остается четвертым в турнирной таблице.

У гостей гол престижа на счету Романа Горбунова , забросившего на 39-й минуте.

В составе победителей отличились Сергей Варлов (9'), Артем Горшков (15'), Джек Родуолд (16') и Александр Жаровский (41').

«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.

1.93

Прогнозы•Завтра 17:00 ЦСКА — Шанхайские Драконы. Прогноз и ставка «Драконы» сумеют избежать крупного провала

Хоккей•Сегодня 17:51 «Ак Барс» — «Барыс»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 16:53 «Металлург Мг» — «Авангард»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Сегодня 15:58 «Сибирь» — «Локомотив»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Хоккей•Вчера 19:43 СКА — «Лада»: онлайн, прямая трансляция матча КХЛ

Главные темы сейчас

Хоккей•06/01/2026 14:09 МЧМ-2026: первое с 2012 года золото Швеции, крах североамериканцев

Хоккей•05/01/2026 08:44 Кузнецов своего счастья: почему Евгений меняет «Металлург» на «Салават»

Хоккей•05/01/2026 09:28 Неделя КХЛ: Спад «Динамо», перфоманс в Нижнем, локальные неудачи «Амура»

Хоккей•29/12/2025 09:58 Неделя КХЛ: «Барыс» выпал из зоны плей-офф, «Динамо» Минск возглавило Запад

Хоккей•23/12/2025 22:09 МЧМ-2026: чего ждать от турнира в Сент-Поле и Миннеаполисе?

Выбор читателей

Футбол•05/01/2026 16:18 Звонок бывшему: почему «Спартак» вернул помощника «тренеришки»

Футбол•06/01/2026 16:09 Свободу Кобби Мейну! 11 игроков АПЛ, которым надо спасать свою карьеру

Футбол•03/01/2026 12:03 «Реал» в погоне за «Барсой», битва за топ-4 и дно таблицы: главные интриги второй части сезона в Ла Лиге

Футбол•Вчера 16:04 Кручу-верчу: какого дриблёра ЦСКА и «Динамо» присмотрели себе в Бразилии

Футбол•05/01/2026 15:01 Предел терпения: как внутренние конфликты разрушили проект Энцо Марески

Самое интересное

Футбол•06/11/2025 13:58 Дезире Дуэ — новый Golden Boy. Почему Италия снова осталась ни с чем

Футбол•05/11/2025 13:41 Как выбрать тренера? Репутация, момент и интуиция решают всё

Футбол•05/11/2025 19:32 Легендарный «Коротышка»: как Ромарио доказал всем, что размер вообще не имеет значения

Футбол•05/11/2025 14:00 Обитаемый остров: Луис, Йоветич и еще пять забытых звезд, обосновавшихся на Кипре