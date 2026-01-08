«Салават Юлаев» на своем льду переиграл «Автомобилист» в рамках регулярного чемпионата КХЛ — 4:1.
В составе победителей отличились Сергей Варлов (9'), Артем Горшков (15'), Джек Родуолд (16') и Александр Жаровский (41').
У гостей гол престижа на счету Романа Горбунова, забросившего на 39-й минуте.
Новичок уфимского клуба Евгений Кузнецов записал на свой счет голевую передачу.
«Салават Юлаев» с 42 баллами закрепился на 7-м месте Восточной конференции, «Автомобилист» с 49 баллами остается четвертым в турнирной таблице.