Капитан и нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид стал первым игроком нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги (НХЛ), который набрал 75 очков в регулярном чемпионате. Он достиг этого результата за 43 матча.

Коннор Макдэвид globallookpress.com

28-летний Макдэвид уже показал себя в этом сезоне, забросив 28 шайб и отдав 47 результативных передач. В последнем матче своей команды против «Нэшвилл Предаторз» (6:2) он оформил хет-трик.

Сейчас Макдэвид лидирует в списке лучших бомбардиров НХЛ. Второе место занимает его соотечественник Натан Маккиннон из «Колорадо Эвеланш», который набрал 74 очка (35 голов и 39 передач) в 42 матчах.