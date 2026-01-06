Сумеет ли «Спартак» набрать очки в Череповце?

Во вторник, 6 января, череповецкая «Северсталь» примет московский «Спартак» в рамках регулярного сезона Континентальной Хоккейной Лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

30' Орлов ворвался в зону «Северстали» и бросил в девятку, парировал шайбу Скотников, на добивании Беляев был, но и с этой угрозой справился вратарь хозяев.

29' Пашин с острого угла метил в дальний угол ворот «Северстали», щитком отразил вратарь Скотников.

28' Хлёсткий бросок Ильи Рейнгардта из круга вбрасывания зоны атаки «Северстали», зафиксировал шайбу вратарь Загидулин.

28' Придавила «Северсталь» москвичей, держатся гости как могут.

27' Рейнгард бросал по воротам «Спартака» после паса из-за ворот, но шайба выше перекладины пролетела.

26' Один на один с вратарем «Северстали» убежал игрок «Спартака» Люк Локхарт, выручил хозяев вратарь Скотников.

25' Поочерёдно команды проводят атаки.

24' Танков сильно бросил по воротам «Спартака» от синей линии, щитками отразил шайбу вратарь Загидулин.

23' Замена вратаря у «Северстали»: вместо Самойлова на площадке появился Всеволод Скотников.

23' В штангу ворот «Северстали» попали спартаковцы, Александр Беляев с неудобной стороны клюшки бросал по опустевшим воротам хозяев.

22' Михаил Мальцев бросил с ходу в дальний угол ворот «Северстали», щитком отразил шайбу Самойлов.

21' Убежали спартаковцы 2 в 1, с броском Морозова справился вратарь «Северстали» Самойлов.

21' Второй период начался!

Статистика после первого периода

20' Перерыв. Обоюдоострая игра, в конторой пока не получилось открыть счёт у команд.

20' Быстрый розыгрыш игроков «Северстали» в зоне атаки закончился броском Рейнгардта, вратарь «Спартака» Загидулин надёжен на последнем рубеже.

19' Позиционная атака «Северстали», внимательно в обороне действуют гости во главе с вратарём Загидулиным.

18' Выдерживают команды высокий темп игры.

17' Продолжается игра на встречных курсах.

16' В полном составе «Северсталь».

16' Адам Лишка ворвавшись в зону «Спартака» с левого фланга атаки «Северстали» нанес бросок в створ, зафиксировал шайбу Загидулин.

16' Адам Ружичка бросил из круга вбрасывания «Северстали», поймал шайбу вратарь Самойлов.

15' Расставились спартаковцы в большинстве в зоне атаки.

14' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за игру высоко поднятой клюшкой удален Михаил Ильин

13' В полном составе «Северсталь».

13' Ружичка угрожал воротам «Северстали» после поперечной передачи в большинстве, успел вратарь Самойлов переместиться в рамке и шайбу на себя поймать.

12' Герман Рубцов изловчился нанести бросок с разворота по воротам «Северстали», но вратарь хозяев Самойлов шайбу поймал.

11' Удаление у «Северстали», на 2 минуты за подножку удален Макар Фомин.

10' Бросок Данилы Пивчулина с центра зоны «Северстали», вратарь Самойлов шайбу зафиксировал.

10' Получается у спартаковцев шайбу под свой контроль взять, игру тем самым отодвигая от своих ворот.

09' Бросок от синей линии в створ ворот «Спартака», на чеку вратарь гостей Загидулин.

08' «Северсталь» проводит позиционную атаку, пока дело до угроз воротам «Спартака» не дошло.

07' Команда «Спартак» играет в полном составе.

07' «Северсталь» играет в полном составе.

06' Михаил Ильин прорвался к воротам «Спартака», но справился с его броском вратарь Загидулин.

05' Удаление у «Спартака», на 2 минуты за подножку удален Джоуи Кин.

05' Удаление у «Северстали», командный штраф 2 минуты, за нарушение численного состава.

04' Егор Смирнов бросал с пятака «Спартака», вратарь гостей Артём Загидулин сумел среагировать.

03' Больше «Спартак» контролирует шайбу на первых минутах, вынуждая «Северсталь» обороняться.

02' Александр Беляев угрожал воротам «Северстали» с близкого расстояния, после ошибки хозяев при выходе из своей зоны, спас вратарь Самойлов.

01' Подключился к атаке защитник «Спартака» Кин и нанес бросок в створ ворот «Северстали», отразил шайбу щитком вратарь хозяев Александр Самойлов.

01' Матч начался, стартовое вбрасывание осталось за хоккеистами «Северстали».

До матча

16:58 Команды появились на льду, скоро матч начнётся!

16:50 Главными судьями матча будут Беляев Сергей из Воскресенска и Овчинников Павел из Орска.

16:40 Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце, вмещающем 6064 зрителей.

Стартовые составы команд

Стартовый состав «Северстали»

«Северсталь»: Самойлов, Скотников; Грудинин, Буренов, Калдис, Камалов, Грегуар, Давыдов, Фомин; Иванцов, Скоренов, Абросимов, Веряев, Лишка, Рейнгардт, Танков, Смирнов, Аймурзин, Подшивалов, Думбадзе, Чебыкин, Ильин.

Стартовый состав «Спартака»

«Спартак»: Георгиев, Загидулин; Иванов, Кин, Соболев, Ярош, Орлов, Миронов; Миронов, Мальцев, Пивчулин, Морозов, Локхарт, Ружичка, Пашин,Тодд, Коростелёв, Соловьёв, Мансуров, Рубцов, Беляев.

«Северсталь»

В Западной конференции «Северсталь» занимает 2 место, хоккеисты из Череповца в 42 матчах регулярного чемпионата набрали 57 очков. В рамках минувшего тура череповчане нанесли поражение тольяттинской «Ладе» (4:2). В составе «Северстали» по дублю оформили Давид Думбадзе и Руслан Абросимов.

В последних матчах «Северсталь» чаще стал определять победителя в овертайме или серии буллтов. К примеру, в поединке против «Сочи» хоккеисты из Череповца одержали победу в овертайме (4:3), а в играх с командами «Салават Юлаев» (1:1, 1:2 — после буллитов) и «Ак Барс» (3:3, 1:2 — после буллитов) — проиграли в серии буллитов.

«Спартак»

«Спартак» в Западной конференции занимает 8 место. После 41 проведенной встречи московский клуб набрал 47 пунктов. «Спартак» добился тяжелой гостевой победы над «Торпедо» (7:6). Победную шайбу в составе «красно-белых» в третьем периоде забил Михаил Мальцев.

«Спартаку» удалось прервать проигрышную серию, которая состояла из двух матчей, ранее московский клуб уступил в играх с ЦСКА (1:2) и «Шанхайскими Драконами» (3:3, 0:1 — после буллитов). «Спартаку» не сможет помочь травмированный Дмитрий Вишневский.

Личные встречи

В сезоне 2024/2025 команды сыграли в 9 матчах. В 4 матчах регулярного сезона КХЛ соперники обменялись домашними победами, «Спартак» (4:1 и 4:2), «Северсталь» (5:3 и 8:6). Так же команды сошлись в 1/8 кубка Гагарина, «Спартак» победил в 5-тиматчевой серии одолев череповчан: 5:4 ОТ, 4:2, 1:0, 2:5 и 5:2. В нынешнем сезоне команды успели сыграть в 2 матчах регулярного сезона КХЛ. Оба раза победила «Северсталь» на выезде в Москве, в сентябре 1:2, а 14 ноября 3:4.

С момента создания КХЛ, команды сыграли между собой 58 матчей. В 23 играх победил «Спартак» в основное время, в 22 «Северсталь». В овертаймах победа чаще оказывалась за москвичами: 7 побед «Спартака» и 4 у «Северстали». В серии буллитов команды праздновали успех по 1 разу каждая.

Эксперты LiveSport.Ru составили прогноз на матч с коэффициентом 1.80