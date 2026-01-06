Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин высказался о победе в матче с минским «Динамо» (4:2).

Игорь Никитин globallookpress.com

«Необычная игра получилась рождественская, Слава богу, что сегодня победили. Парни старались, это даже не обсуждается. Но где-то эмоции перехлёстывали, где-то засыпали, чем соперник пользовался. Мы готовились к этой игре, для нас каждый матч сейчас как плей-офф.

Активное начало? Установку любую можно дать, хорошо, что ребята всё выполнили. Обе команды активно играют, если не хочешь попасть под прессинг — это один из способов», — приводит слова Никитина пресс-служба КХЛ.

На счету ЦСКА после этой игры стало 50 очков. Москвичи идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (57) — третье.