Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов высказался о поражении от ЦСКА (2:4).

Дмитрий Квартальнов globallookpress.com

«Чуть здоровья, может, не хватило. Точку проиграли, отдавали после этого сопернику преимущество. В начале три удаления в первом периоде нас чуть-чуть прибили. Понимаем, что где-то надо добавлять. ЦСКА понаглее играл, показал, как надо мусорные голы забивать. Нам тоже это надо взять, а то мы всю какую-то красоту хотим.

Спад у "Динамо"? Статистика — интересная вещь. Сколько мы получили голов за эти две игры? Есть проблемы в линии обороны. По моментам мы вереди планеты всей. Но ЦСКА нам сегодня показал, как добиваться большего, может быть, меньшими усилиями. Есть вещи, которые мы должны делать, которые раньше делали.

За что сегодня можно похвалить "Динамо"? Да ни за что, проиграли», — цитирует Квартальнова пресс-служба КХЛ.

На счету ЦСКА после этой игры стало 50 очков. Москвичи идут шестыми в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо» (57) — третье.