Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (4:5 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Тяжелый третий период.  У обеих команд было много моментов.  Но и ошибок достаточно.  Мы иногда говорим, что хоккей — игра ошибок.  Третий период был этому подтверждением.  Открытая игра, которая, скорее всего, понравилась болельщикам… "Металлург" перехватил инициативу, вышел вперед.  Нам удалось забить при игре 6 на 5.  В овертайме и у нас, и у "Металлурга" были моменты, но лучший из них реализовал соперник», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.