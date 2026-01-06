Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал поражение своей команды от «Металлурга» (4:5 ОТ) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли globallookpress.com

«Тяжелый третий период. У обеих команд было много моментов. Но и ошибок достаточно. Мы иногда говорим, что хоккей — игра ошибок. Третий период был этому подтверждением. Открытая игра, которая, скорее всего, понравилась болельщикам… "Металлург" перехватил инициативу, вышел вперед. Нам удалось забить при игре 6 на 5. В овертайме и у нас, и у "Металлурга" были моменты, но лучший из них реализовал соперник», — приводит слова Хартли «Матч ТВ».

«Локомотив» с 59 очками возглавляет турнирную таблицу Западной конференции.