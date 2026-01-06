Главный тренер «Адмирала» Олег Браташ прокомментировал поражение своей команды от «Сибири» (2:5) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Олег Браташ globallookpress.com

«Несмотря на неприятный счет, я не считаю, что наша команда плохо играла. Есть много позитивных вещей. Те неправильные действия, которые привели к голам, соперник очень хорошо использовал. Мы по броскам, голевым шансам впереди, меньшинство наше выстояло. Счет не отражает содержание игры», — приводит слова Браташа «Чемпионат».

«Адмирал» с 3у очками замыкает турнирную таблицу Восточной конференции.