Агент Шуми Бабаев высказался о переходе Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Металлург не собирался расставаться с Кузнецовым, но хоккеист обратился к клубу с просьбой отпустить его для получения игровой практики. Было понимание, что в Магнитогорске будет тяжело. Мы благодарны клубу за понимание. Они достойно себя вели на протяжении всего времени и выполнили все свои обещания.

"Возник вариант с 'Салаватом Юлаевым', после чего мы обратились в 'Металлург' с просьбой нас отпустить. Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения. Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ? Нет, такой мысли не было. Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".

Уфимский клуб забрал 33-летнего хоккеиста со списка отказов, куда его отправили магнитогорцы по его просьбе.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей и набрал в них 9 (1+8) очков. За "Металлург" он выступал с этого сезона, перейдя из СКА.