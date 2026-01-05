Агент Шуми Бабаев высказался о переходе Евгения Кузнецова из «Металлурга» в «Салават Юлаев».

Евгений Кузнецов
Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Металлург не собирался расставаться с Кузнецовым, но хоккеист обратился к клубу с просьбой отпустить его для получения игровой практики.  Было понимание, что в Магнитогорске будет тяжело.  Мы благодарны клубу за понимание.  Они достойно себя вели на протяжении всего времени и выполнили все свои обещания.

"Возник вариант с 'Салаватом Юлаевым', после чего мы обратились в 'Металлург' с просьбой нас отпустить.  Это был не единственный вариант в КХЛ, но лучший для Евгения.  Рассматривался ли вариант возвращения в НХЛ?  Нет, такой мысли не было.  Евгений хотел доиграть этот сезон в КХЛ и попробовать себя здесь", — цитирует Бабаева "Спорт-Экспресс".

Уфимский клуб забрал 33-летнего хоккеиста со списка отказов, куда его отправили магнитогорцы по его просьбе.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей и набрал в них 9 (1+8) очков.  За "Металлург" он выступал с этого сезона, перейдя из СКА.