Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов высказался о переходе нападающего Евгения Кузнецова в команду.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Мы говорили о том, что нам нужно усиливать центральную линию. И тренерский штаб еще до Нового года предлагал кандидатуру Евгения Кузнецова.

И когда мы поняли, что Магнитогорск будет расставаться с Кузнецовым, вышли на представителей Евгения и нашли компромиссный вариант для всех. Переговоры были недолгими.

Если у нас сойдутся звезды, и всё будет хорошо и у команды и у Евгения, то вполне возможно, мы продлим контракт и на следующий сезон. Этот вариант тоже держим в уме. И я надеюсь на опыт Виктора Николаевича Козлова, тем более они давно знакомы с Евгением. Думаю, что решение они найдут», — цитирует Баширова «Матч ТВ».

Уфимский клуб забрал 33-летнего хоккеиста со списка отказов, куда его отправили магнитогорцы по его просьбе.

В этом сезоне Кузнецов провел 15 матчей и набрал в них 9 (1+8) очков. За «Металлург» он выступал с этого сезона, перейдя из СКА.