Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал поражение своей команды от «Локомотива» (1:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Игорь Никитин globallookpress.com

«Тяжёлая игра, тяжёлый соперник, много что не получалось. Но нужно отдать парням должное, они сражались, есть над чем работать, и мы понимаем это.

Присутствует ли у ЦСКА проблема при игре первым номером? Мастерство — умение играть и первым номером, и вторым. Это процесс», — приводит слова Никитина «Матч ТВ».

ЦСКА набрал 48 очков и занимает 6-е место в Западной конференции.