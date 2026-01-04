Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков прокомментировал поражение своей команды от «Спартака» (6:7) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Алексей Исаков globallookpress.com

«Поработали над реализацией, ее сегодня было видно. Значит, нужно работать над другими вещами.

Что нужно поменять в обороне? Сейчас можно пытаться найти массу причин. Мы играли с очень атакующей командой. Нам не хватило хладнокровия в конце, нужно было спокойнее сыграть. Мы дали своими удалениями сопернику эмоции», — приводит слова Исакова «Матч ТВ».

«Торпедо» с 50 очками занимает 5-е место в Западной конференции.