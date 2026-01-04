Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Боб Хартли
Боб Хартли globallookpress.com

«Тяжёлая игра, но мы нашли путь к победе.  Во втором периоде много времени провели в своей зоне, у нас было несколько удалений, но здорово, что выстояли и нашли путь к победе.  Думаю, что зрителям игра понравилась, ну и отдельно хочется сказать о Данииле Исаеве, который доказывает, что он лучший вратарь в лиге.

Почему против ЦСКА Никитина получаются такие закрытые матчи?  Обе команды равны по силам.  У них и у нас хорошие защитные линии, оба вратаря здорово сыграли.  Команды достаточно равные.

Чем можно объяснить низкую результативность "Локомотива"?  У нас были травмы и болячки.  Сурин и Каюмов выбывали.  Но хочется, чтобы другие брали на себя эту роль.  Нужно быть более голодными у ворот соперника.

Возвращение Андрея Сергеева?  Он работяга, очень серьезно работал.  Я сразу понял, что в "Локомотиве" очень рабочая команда.  Андрей пахал последние пару недель, и по сегодняшней игре даже нельзя сказать, что он пропустил такое количество игр.

С чем связано десять минут штрафа?  Не думаю, что перерыв сказался, был хороший первый период, не видел всех удалений, поэтому ограничусь этим, — приводит слова Хартли "Матч ТВ".

"Локомотив" с 58 очками поднялся на первое место в Западной конференции.