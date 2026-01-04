Главный тренер «Локомотива» Боб Хартли прокомментировал победу своей команды над ЦСКА (2:1 Б) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

«Тяжёлая игра, но мы нашли путь к победе. Во втором периоде много времени провели в своей зоне, у нас было несколько удалений, но здорово, что выстояли и нашли путь к победе. Думаю, что зрителям игра понравилась, ну и отдельно хочется сказать о Данииле Исаеве, который доказывает, что он лучший вратарь в лиге.

Почему против ЦСКА Никитина получаются такие закрытые матчи? Обе команды равны по силам. У них и у нас хорошие защитные линии, оба вратаря здорово сыграли. Команды достаточно равные.

Чем можно объяснить низкую результативность "Локомотива"? У нас были травмы и болячки. Сурин и Каюмов выбывали. Но хочется, чтобы другие брали на себя эту роль. Нужно быть более голодными у ворот соперника.

Возвращение Андрея Сергеева? Он работяга, очень серьезно работал. Я сразу понял, что в "Локомотиве" очень рабочая команда. Андрей пахал последние пару недель, и по сегодняшней игре даже нельзя сказать, что он пропустил такое количество игр.

С чем связано десять минут штрафа? Не думаю, что перерыв сказался, был хороший первый период, не видел всех удалений, поэтому ограничусь этим, — приводит слова Хартли "Матч ТВ".

"Локомотив" с 58 очками поднялся на первое место в Западной конференции.