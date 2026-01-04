Главный тренер «Авангарда» Ги Буше прокомментировал победу своей команды над «Сибирью» (5:2) в рамках регулярного чемпионата КХЛ.

Ги Буше globallookpress.com

«Мы знали, что "Сибирь" произвела определенные изменения. Они в последних семи матчах одержали пять побед. Мы пропустили, но смогли достаточно быстро сравнять и смогли перевернуть ход игры. Мы нахватали удалений и тем самым сами усложнили себе жизнь. Хорошо, что смогли вернуть инициативу в свои руки. Да, первые 10 минут в третьем периоде нам пришлось играть вторым номером, однако в заключительные 5–7 минут мы смогли вернуть свою игру и довести ее до победы.

Поменяли что‑то при подготовке к матчу после новогодней паузы? В этот раз мы тренировались меньше, тренировки были короче. Я тренирую уже 30 лет, и нет какой‑то специальной формулы, по которой надо готовиться во время этих пауз. Что‑то работает, что‑то нет, и в определенный момент все может поменяться», — приводит слова Буше «Матч ТВ».

«Авангард» с 57 очками поднялся на второе место в Восточной конференции.