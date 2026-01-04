Спортивный директор «Металлурга» Евгений Бирюков рассказал о своей работе в магнитогорском клубе.

ХК «Металлург»
ХК «Металлург» globallookpress.com

«Это новый опыт, было много информации.  Первые полгода я приходил на работу рано утром и уходил поздно вечером.  Первым делом нужно было выучить всех игроков системы "Металлурга".  Если про игроков КХЛ я все знал и видел, кто как играл, то игроков ВХЛ и МХЛ нужно было выучить, чтобы понимать, кто есть кто, что каждый из себя представляет.

Сейчас же достаточно посмотреть несколько смен, чтобы сложилось то или иное впечатление об игроке.  Я брался за все, информации было много.  Каждый день мне звонили агенты и предлагали разных игроков, были предложения обменять кого‑то.

Но самое главное было — не навредить, потому что ты не все рационально можешь переварить.  Понятно, пока не прочувствуешь весь этот опыт на себе, не поймешь, как нужно расставлять приоритеты в работе.  Признаю, что первые полгода были достаточно тяжелыми», — цитирует Бирюкова «Матч ТВ».

Бирюков занимает свою должность с октября 2024 года, сменив ушедшего Сергея Гомоляко.

«Сталевары» лидируют в Восточной конференции, набрав 64 очка за 40 встреч.