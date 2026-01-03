В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Шанхайские Драконы» уступили магнитогорскому «Металлургу» со счетом 3:7. Игра прошла на стадионе «СКА Арена».

Фрагмент матча photo-old.khl.ru

Счет открыл нападающий «Шанхайских Драконов» Спенсер Фу на 17-й минуте, однако уже через три минуты защитник «Металлурга» Макар Хабаров отыгрался. На 28-й минуте Александр Петунин вывел магнитогорцев вперед, но Спенсер Фу быстро восстановил равенство, забив второй гол на 30-й минуте. Роман Канцеров снова вывел гостей вперед на 32-й минуте.

Данила Паливко забросил четвертую шайбу в ворота хозяев на 34-й минуте, а Сергей Толчинский забил пятый гол на 35-й. Остин Вагнер сократил отставание до одной шайбы на 39-й минуте, но Дмитрий Силантьев через 30 секунд вернул «Металлургу» преимущество в два гола. Окончательный счет установил Никита Коротков на 52-й минуте — 7:3 в пользу «Металлурга».

5 января «Шанхайские Драконы» встретятся с «Ладой», а «Металлург» на следующий день примет «Локомотив».