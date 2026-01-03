Главный тренер «Северстали» Андрей Козырев прокомментировал победу своей команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Лады» (4:2).

Андрей Козырев — главный тренер «Северстали» globallookpress.com

«Равная игра была сегодня. Во втором периоде было преимущество у соперника. В третьем мы были более успешны.

Абросимов и Лишка нашли свою химию? Безусловно, химия прослеживается. Ребята играют у нас третий сезон подряд, это рабочая связка, они играют здорово», — сказал Козырев «Матч ТВ».

«Северсталь» располагается на 1-й позиции в таблице Запада с 57-ю очками в активе. В следующем матче череповчане сыграют против «Спартака» 6-го января.