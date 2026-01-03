В матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги «Северсталь» обыграла тольяттинскую «Ладу» со счетом 4:2. Встреча завершилась победой хозяев.

Руслан Абросимов globallookpress.com

Уже на девятой минуте нападающий «Северстали» Давид Думбадзе открыл счет, забив первый гол. Спустя восемь минут, на 17-й минуте, Руслан Абросимов увеличил преимущество череповецкой команды, забросив вторую шайбу. Однако на 36-й минуте Райли Савчук сократил отставание для «Лады».

Хозяева вновь вышли вперед на 49-й минуте, когда Руслан Абросимов забил второй гол. Томаш Юрчо сократил разницу до одной шайбы на 53-й минуте. Но на 59-й минуте Давид Думбадзе забросил третью шайбу, установив окончательный счет 4:2 в пользу «Северстали».

«Северсталь» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги провела 42 матча, набрала 57 очков и лидирует в турнирной таблице Западной конференции. «Лада», набравшая 26 очков после 41 игры, занимает 11-е место на Западе.