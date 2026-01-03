Главный тренер «Амура» Александр Андриевский подвел итог матча против «Адмирала» (2:3).

Александр Андриевский globallookpress.com

«Игра понравилась зрителям, их было много. Владели преимуществом, было много моментов, чтобы забить побольше и довести игру до победы. Но подвела реализация, какой‑то злой рок, а случайные удаления перечеркивают все старания. Ребята молодцы, отыгрались с 0:2. Немного не повезло, но мы это переборем.

Надо забивать первыми, для этого были моменты. Игра состоит из ошибок: кто‑то реализовывает моменты, кто‑то — нет. Последнее время с реализацией у нас не очень», — цитирует Андриевского «Матч ТВ».

«Адмирал» смог набрать 33 очка, но остался на последнем месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» с 39 баллами идет седьмым.