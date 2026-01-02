Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Американцы на минувших играх вылетели на стадии 1/4 финала от Словакии (2:3), завоевавших впоследствии бронзу.

Сборная США опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.

