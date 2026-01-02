Сборная США опубликовала состав из 25-ти хоккеистов на Олимпийские игры 2026 года, которые состоятся с 6 по 22 февраля в Милане.
Вратари: Коннор Хеллебайк («Виннипег»), Джейк Эттингер («Даллас»), Джереми Свейман («Бостон»);
Защитники: Брок Фэйбер, Куинн Хьюз (оба — «Миннесота»), Ноа Хэнифин («Вегас»), Сет Джонс («Флорида»), Чарли Макэвой («Бостон»), Джейк Сандерсон («Оттава»), Джейккоб Славин («Каролина»), Зак Веренски («Коламбус»);
Нападающие: Мэтт Болди («Миннесота»), Кайл Коннор («Виннипег»), Джек Айкел («Вегас»), Джейк Гюнцель («Тампа-Бэй»), Джек Хьюз («Нью-Джерси»), Мэттью Ткачук («Флорида»), Клейтон Келлер («Юта»), Дилан Ларкин («Детройт»), Остон Мэттьюс («Торонто»), Джей Ти Миллер, Винсент Трочек (оба — «Нью-Йорк Рейнджерс»), Брок Нельсон («Колорадо»), Брэди Ткачук («Оттава»), Тейдж Томпсон («Баффало»).
Хоккейный турнир среди мужских команд начнется 11 февраля. Американцы на минувших играх вылетели на стадии 1/4 финала от Словакии (2:3), завоевавших впоследствии бронзу.
«Звездно-полосатые» являются действующими чемпионами мира.