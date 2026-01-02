Генеральный директор «Салавата Юлаева» Ринат Баширов прокомментировал информацию о возможном переходе нападающего «Металлурга» Евгения Кузнецова в уфимский клуб.

Евгений Кузнецов globallookpress.com

«Переход Кузнецова? Могу сказать, что мы прорабатываем все возможные варианты усиления команды. Нам нужно усиливать центральную линию, поэтому, если Евгений окажется на рынке свободных агентов, то мы готовы рассмотреть его кандидатуру», — цитирует Баширова «Чемпионат».

Напомним, что 33-летний Кузнецов перебрался в «Металлург» по ходу текущего сезона КХЛ в статусе свободного агента. Ранее он выступал за СКА.

В текущем сезоне на счету Евгения 9 (1+8) очков в 15 матчах КХЛ.