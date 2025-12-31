Главный тренер СКА Игорь Ларионов остался доволен игрой своей команды в игре регулярки КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (3:2) и добавил, что рад окончанию года на позитивной волне.

Игорь Ларионов
Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить болельщиков СКА с наступающим Новым годом.  Сегодня мы получили колоссальную поддержку от них.  Хоть играли на выезде, но ощущали себя как дома.  До конца боролись, проявили характер.  После странного матча в Сочи была важна реакция команды.  При этом самая большая ошибка — оглядываться в предыдущий матч.  Важно сделать выводы и забыть о нем.  Приятно, что завершаем год победно.

Также от лица команды, персонала хочу пожелать болельщикам здоровья, доброты, любви, терпения, благополучия, гармонии, которой нам часто не хватает.  Чтобы в каждый дом пришло тепло, любовь и удовольствие от работы.  Быть вместе с командой в любых ситуациях.  Мы чувствуем эту поддержку», — цитирует официальный сайт КХЛ наставника питерского клуба.

В настоящее время СКА идет седьмым на «Западе» с 47 очками после 39 игр.  Китайский клуб (39) идет двумя позициями ниже.