Главный тренер СКА Игорь Ларионов остался доволен игрой своей команды в игре регулярки КХЛ с «Шанхайскими Драконами» (3:2) и добавил, что рад окончанию года на позитивной волне.

Игорь Ларионов globallookpress.com

«Хочу поздравить болельщиков СКА с наступающим Новым годом. Сегодня мы получили колоссальную поддержку от них. Хоть играли на выезде, но ощущали себя как дома. До конца боролись, проявили характер. После странного матча в Сочи была важна реакция команды. При этом самая большая ошибка — оглядываться в предыдущий матч. Важно сделать выводы и забыть о нем. Приятно, что завершаем год победно.

Также от лица команды, персонала хочу пожелать болельщикам здоровья, доброты, любви, терпения, благополучия, гармонии, которой нам часто не хватает. Чтобы в каждый дом пришло тепло, любовь и удовольствие от работы. Быть вместе с командой в любых ситуациях. Мы чувствуем эту поддержку», — цитирует официальный сайт КХЛ наставника питерского клуба.

В настоящее время СКА идет седьмым на «Западе» с 47 очками после 39 игр. Китайский клуб (39) идет двумя позициями ниже.