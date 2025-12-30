Во вторник, 30 декабря, «Салават Юлаев» на своем льду примет минское «Динамо» в рамках регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Следить за ходом встречи можно в нашей онлайн-трансляции

Ход игры 20 сек. 20 секунд

1 минута

2 минуты

3 минуты

Отключить автообновление

46' Сергей Кузнецов («Динамо Минск») получает малый скамеечный штраф за грубость! Игра продолжится в формате 5 на 3.

46' Джошуа Брук («Динамо Минск») не успевал за соперником и зацепил его клюшкой, за что и получил 2 минуты штрафа!

44' Семён Вязовой («Салават Юлаев») поймал шайбу в ловушку после броска Николаса Мелоша («Динамо Минск») от синей линии.

43' Положение вне игры фиксирует арбитр у хозяев: Глеб Кузьмин («Салават Юлаев») не по правилам въехал в зону соперника.

42' Василий Демченко («Динамо Минск») едва не пропустил вторую, но защитники подстраховали на пятаке после броска Григория Панина («Салават Юлаев»).

41' Г-ОООООООООО-Л! «Салават Юлаев» — 1:2! Алексей Василевский! Василевский получил шайбу на синей линии и мощно зарядил с дальней дистанции мимо вратаря!

41' Стартовала третья 20-минутка в матче «Салават Юлаев» — «Динамо Минск»! Поехали...

40' Звучит сирена на второй перерыв! «Динамо» ведет 0:2! Отдыхаем...

39' Тай Смит («Динамо Минск») удален на две минуты за подножку. У Уфы появляется шанс сократить отставание!

38' Сэм Энас («Динамо Минск») мощно выстрелил низом со средней дистанции, но Семён Вязовой («Салават Юлаев») был хорош на перемещении.

37' Василий Демченко («Динамо Минск») уверенно справился с дальним броском Глеба Кузьмина («Салават Юлаев»).

36' Гости прижали соперника к ворота и уже минуты две не выпускают из зоны!

35' Семён Вязовой («Салават Юлаев») справился с набросом Даниила Сотишвили («Динамо Минск») на пятак и отбил шайбу в угол.

34' Даниил Липский («Динамо Минск») отчаянно сражался на пятаке, но так и не попал по прыгающей шайбе — защитники Уфы разрядили обстановку.

32' Максим Кузнецов («Салават Юлаев») классно прошел двух защитников и бросил по воротам, но шайба разминулась со створом.

31' Вадим Шипачёв («Динамо Минск») раньше времени въехал в зону соперника и арбитры зафиксировали офсайд.

30' Илья Усов («Динамо Минск») выиграл спринт у защитника и убежал один на один с вратарем, но Семён Вязовой («Салават Юлаев») вышел победителем из этой дуэли.

29' Семён Вязовой («Салават Юлаев») поймал шайбу в ловушку после броска Никиты Пышкайло («Динамо Минск») с острого угла.

28' Ярослав Цулыгин («Салават Юлаев») попытался бросить с левого круга для вбрасывания, но защитник минчан заблокировал шайбу.

27' Брэйди Лайл («Динамо Минск») накатил от синей, получил шайбу из-за ворот и бросил в касание — Семён Вязовой («Салават Юлаев») зафиксировал ее в ловушке!

26' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 0:2! Андрей Стась! Вадим Шипачёв бросил по воротам от сине линии а Андрей Стась удачно подставил клюшку на пятаке и вколотил шайбу в ворота!

25' Вадим Мороз («Динамо Минск») не смог закрыть синюю линию и динамовцам приходится начинать новую атаку от своих ворот.

24' Вадим Шипачёв («Динамо Минск») вошел в зону и сходу бросил, но шайба просвистела над перекладиной!

23' Алексей Василевский («Салават Юлаев») получил 2+2 за игру высоко поднятой клюшкой. Он не по правилам сыграл против Никиты Пышкайло («Динамо Минск») и вроде как даже выбил зуб.

21' Стартовала вторая 20-минутка в матче «Салават Юлаев» — «Динамо Минск»! Поехали...

20' Звучит сирена на первый перерыв! «Динамо» ведет 0:1! Отдыхаем...

20' Василий Демченко («Динамо Минск») шлемом отбил шайбу в ближнем углу, даже сработала сирена на ГОЛ, но его не было!

19' Никита Пышкайло («Динамо Минск») заблокировал шайбу после опасного броска Дина Стюарта («Салават Юлаев») от синей линии.

18' Первое удаление у гостей: Тай Смит («Динамо Минск») получил две минуты за подножку.

17' Вадим Мороз («Динамо Минск») нагло полез на ворота соперника и едва не прошел двух защитников — не хватило совсем чуть-чуть!

16' Николас Мелош («Динамо Минск») опасно набросил на пятак, но Даниил Сотишвили («Динамо Минск») махнул мимо шайбы.

14' Алекс Лимож («Динамо Минск») получил шайбу из-за ворот и в касание бросил в ближний угол — Семён Вязовой («Салават Юлаев») надежен в воротах.

13' Роберт Хэмилтон («Динамо Минск») уверенно отработал у борта в своей зоне и выбросил шайбу в линию атаки.

12' Егор Сучков («Салават Юлаев») бросил от синей линии, но вратарь минского клуба вновь надежен!

11' Василий Демченко («Динамо Минск») спас свою команду от гола, выдвинувшись немного из ворот и отбив шайбу с пятака.

10' Г-ОООООООООО-Л! «Динамо Минск» — 0:1! Виталий Пинчук! Сэм Энас выполнил прострел от борта вдоль лицевой линии, а Виталий Пинчук мощно отработал на пятаке и переправил шайбу в сетку ворот!

10' Перестарался Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») при атаке соперника и получил две минуты за удар клюшкой!

08' Шелдон Ремпал («Салават Юлаев») неудачно выходил из зоны и едва не привез опасную атаку на свои ворота, но партнеры подстраховали.

06' Никита Пышкайло («Динамо Минск») получил передачу перед воротами соперника и бросил в ближний угол, но 35 Семён Вязовой («Салават Юлаев») отбил ее щитком.

05' Опасное подставление клюшки от Шелдона Ремпала («Салават Юлаев») — шайба прилетела прямо в грудь вратарю «зубров».

04' Денис Ян («Салават Юлаев») активно работал на пятаке минского клуба, но Василий Демченко («Динамо Минск») зафиксировал шайбу в ловушке.

03' Роберт Хэмилтон («Динамо Минск») замыкал дальнюю штангу броском с кистей, но не попал в створ ворот.

02' Вадим Мороз («Динамо Минск») совершил классный сольный проход, но бросить ему не дали — шайба застряла на пятаке, а добить было некому.

01' Стартовое вбрасывание состоялось! Матч «Салават Юлаев» — «Динамо Минск» начался! Счет 0:0! Поехали…

До матча

16:58 Главные действующие лица появляются на льду «Уфа-Арены». Звучит гимны Беларуси и Российской Федерации. Игра вот-вот начнется!

16:50 До стартового вбрасывания остается 10 минут, команды заканчивают разминку и покидают площадку.

16:45 Судейская бригада матча «Салават Юлаев» — «Динамо Минск»: главные судьи — Акузовский Николай и Васильев Алексей, линейные судьи — Берсенёв Максим и Юдин Евгений.

16:40 Сегодняшний матч пройдет в Уфе на «Уфа-Арена».

16:30 Приветствуем всех любителей хоккея! Мы начинаем текстовую онлайн-трансляцию матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между «Салават Юлаев» — «Динамо Минск». Эту встречу для Вас буду комментировать я, Петровский Виктор.

Составы команд

«Салават Юлаев»: Вязовой Семён, Зоркин Никита, Стюарт Дин, Ремпал Шелдон, Родуолд Джек, Броссо Девин, Кулик Евгений, Цулыгин Ярослав, Кузьмин Глеб, Пименов Артём, Сучков Егор, Панин Григорий, Фаизов Артур, Ян Денис, Ефремов Владислав, Бутузов Владимир, Василевский Алексей, Комаров Александр, Кузнецов Максим, Хохряков Пётр, Горшков Артём.

«Динамо Минск»: Демченко Василий Вратарь, Брук Джошуа, Уэлле Ксавье, Энас Сэм, Пинчук Виталий, Лимож Алекс, Мелош Николас, Смит Тай, Липский Даниил, Шипачёв Вадим, Мороз Вадим, Лайл Брэйди, Хэмилтон Роберт, Сотишвили Даниил, Стась Андрей, Кузнецов Сергей, Хенкель Кристиан, Белкин Богдан, Салыго Николай, Усов Илья, Пышкайло Никита.

«Салават Юлаев»

«Салават Юлаев» проводит не лучший свой сезон и с треском проваливает первую половину регулярного чемпионата. Пока совсем не понятно, сможет ли уфимский клуб пробиться в плей-офф, ведь он занимает только восьмое место в Восточной конференции с разницей заброшенных и пропущенных шайб — 100:105.

В двух последних матчах «Салават Юлаев» победил хабаровский «Амур» (4:2) и череповецкую «Северсталь» в серии буллитов (2:1). Но до этого у Уфы было два домашних поражения подряд: от того же «Амура» (2:4) и казанского «Ак Барса» (1:2). В случае проигрыша в предстоящем матче «Салават Юлаев» рискует покинуть зону плей-офф.

«Динамо Минск»

«Динамо» великолепно выступает в нынешнем сезоне. показывая лучшие результаты за всю историю. В данный момент «зубры» занимают первую строчку в Западной конференции с 55-ю набранными очками, опережая ближайших преследователей («Северсталь» и «Локомотив») на одно очко.

В последних четырех матчах у «Динамо» было только одно поражение — от санкт-петербургского СКА со счётом 1:4. Остальные матчи минский клуб выиграл: у тольяттинской «Лады» (7:2) и дважды у московского «Динамо» (7:1 и 5:3). Разница заброшенных и пропущенных шайб у «зубров» впечатляет — 139:80.

Личные встречи

Между собой эти команды играют не очень часто, так как представляют противоположные конференции в Континентальной хоккейной лиге. Примечательно, что последние три матча между «Салаватом Юлаевым» и минским «Динамо» завершились вничью в основное время. В предыдущей очной дуэли победила Уфа в серии буллитов (4:3).